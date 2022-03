Alta Velocità Battipaglia-Romagnano, il ministro Giovannini: “Evento storico per il Paese” (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: 4 minutiRomagnano al Monte (Sa) – “Un Evento storico e culturale per il Paese”. Così, il ministro per le Infrastrutture e la Mobilità sostenibile, Enrico Giovannini, ha definito il progetto dell’Alta Velocità del lotto n.1 che collegherà la città di Battipaglia con la comunità di Romagnano al Monte. Il progetto è stato illustrato questo pomeriggio in una conferenza stampa di presentazione che ha dato il via all’inizio del dibattito pubblico sulla realizzazione della rete ferroviaria di Alta Velocità Salerno – Reggio Calabria per il lotto 1 Battipaglia – Romagnano al Monte, che si è svolta presso la sede della giunta regionale a ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: 4 minutial Monte (Sa) – “Une culturale per il”. Così, ilper le Infrastrutture e la Mobilità sostenibile, Enrico, ha definito il progetto dell’del lotto n.1 che collegherà la città dicon la comunità dial Monte. Il progetto è stato illustrato questo pomeriggio in una conferenza stampa di presentazione che ha dato il via all’inizio del dibattito pubblico sulla realizzazione della rete ferroviaria diSalerno – Reggio Calabria per il lotto 1al Monte, che si è svolta presso la sede della giunta regionale a ...

anteprima24 : ** Alta Velocità Battipaglia-Romagnano, il #Ministro Giovannini: “Evento storico per il Paese” **… - cilentonotizie : Cammarano: “Alta Velocità Sa-Rc, potenziamento è sfida da vincere a tutti i costi” - InfoCilentoWeb : Alta velocità: confermato il passaggio per il Vallo di Diano #altavelocità #vallodidiano #vallodidianonotizie - PupiaTv : De Luca - Conferenza stampa 'Alta Velocità Salerno - Reggio Calabria (01.03.22) - A_Stillavato : RT @mims_gov: ??Si è conclusa la conferenza stampa per il Dibattito Pubblico sul Lotto 1A della Alta Velocità Salerno - Reggio Calabria (Bat… -