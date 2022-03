Almeno 130 euro in più nelle pensioni da marzo 2022: di quanto aumenta il cedolino Inps e per chi (Di martedì 1 marzo 2022) A partire da oggi, i pensionati riceveranno un cedolino più alto. Ecco come cambiano le pensioni a partire dal 1° marzo 2022, tra riforma dell’Irpef, adeguamento all’inflazione e rivalutazione. Novità in arrivo anche con l’attivazione dell’assegno unico universale per i figli. pensioni marzo 2022, cosa cambia e quanti soldi in più arriveranno Dal 1° marzo l’Inps adegua le pensioni alle novità degli ultimi mesi. Il primo adeguamento è dovuto alla riforma dell’Irpef che ha modificato le aliquote dal 1° gennaio. Da quest’anno, i redditi imponibili fino a 15.000€ hanno un’aliquota al 23%, tra 15.000€ e i 28.000€ l’aliquota è al 25%, mentre l’Irpef sale al 35% per i redditi tra 28.000€ e 50.000€ e infine è pari al 43% ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 1 marzo 2022) A partire da oggi, i pensionati riceveranno unpiù alto. Ecco come cambiano lea partire dal 1°, tra riforma dell’Irpef, adeguamento all’inflazione e rivalutazione. Novità in arrivo anche con l’attivazione dell’assegno unico universale per i figli., cosa cambia e quanti soldi in più arriveranno Dal 1°l’adegua lealle novità degli ultimi mesi. Il primo adeguamento è dovuto alla riforma dell’Irpef che ha modificato le aliquote dal 1° gennaio. Da quest’anno, i redditi imponibili fino a 15.000€ hanno un’aliquota al 23%, tra 15.000€ e i 28.000€ l’aliquota è al 25%, mentre l’Irpef sale al 35% per i redditi tra 28.000€ e 50.000€ e infine è pari al 43% ...

Advertising

TerraMia14 : @LaVeritaWeb Almeno per 27Mld circa. Per un totale di stati #UE 130/150 Mld. - b_baolo : li separano da Odessa alle ultime segnalazioni lette (Gambella) 130 km e almeno altri 5-6 ponti su corsi d'acqua - BolettiMassimo : RT @GobboPatrich: @myrtamerlino Vi strappate le vesti per 130 persone e no fate una piega qua do sono almeno 5000 volte di più quelli che… - Neonrosso : RT @GobboPatrich: @myrtamerlino Vi strappate le vesti per 130 persone e no fate una piega qua do sono almeno 5000 volte di più quelli che… -