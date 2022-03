Alessandro Basciano | lo staff interviene dopo l’eliminazione | “Ci teniamo a comunicarvi che…” FOTO

(Di martedì 1 marzo 2022) Lodisui socialla sua eliminazione dal GFVIP: ecco le loro parole Ieri sera nel corso della quarantacinquesima puntata del Grande Fratello VIP 6,ha lasciato la Casa. Il gieffinoaver iniziato la sua avventura lo scorso dicembre ieri sera durante un eliminazione a sorpresa è stato eliminato. I gieffini con una catena di salvataggio hanno salvato il proprio VIP preferito, dove alla fine Antonio e Miriana non sono stati salvati, e dunque risultavano ufficialmente in nomination, di conseguenza il conduttore Alfonso Signorini ha invitato i due gieffini Antonio e Miriana a scegliere due VIP da portare in nomination perflash. Antonio ha scelto Sophie, mentre ...

... in queste ore, la nuova diretta del Grande fratello vip in corso, in cui si affronta il papabile triangolo che potrebbe rivelarsi al termine del reality, formato dalla coppia...La 45esima diretta del Grande Fratello Vip non è stata semplice per. Il gieffino, allietato dalla sorpresa dell'incontro con suo figlio, ha però dovuto affrontare due momenti tosti, a partire dall'intervista di Fabrizio Corona in cui conferma la ...Ieri sera nel corso della quarantacinquesima puntata del Grande Fratello VIP 6, Alessandro Basciano ha lasciato la Casa. Il gieffino dopo aver iniziato la sua avventura lo scorso dicembre ieri sera du ...Le sorprese al Grande Fratello Vip non finiscono mai. Nell'ultima puntata, lunedì 28 febbraio, Delia Duran ha ammesso tutto. Una rivelazione choc che ha lasciato tutti i telespettatori ...