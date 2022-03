Albanese evaso dal carcere in una fuga da film | catturato due mesi dopo Era all' estero

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Albanese evaso

Era riuscito a evadere dal carcere di Vercelli con una fuga da film , calandosi dalla sua cella con delle lenzuola, nella notte di Capodanno. Due mesi dopo, però, l'Kristjan Mehilli è stato catturato all'estero . Leggi anche > Roma, blitz a San Basilio contro il racket delle occupazioni: sgomberati quattro appartamenti Tre le custodie cautelari eseguite ...Come nel più classico dei film di genere eradal carcere calandosi con le lenzuola dalla finestra della sua cella. Ora, dopo tre mesi, è stato catturato all'estero Kristjan Mehill ,nella notte di Capodanno dal carcere di Vercelli . I dettagli dell'operazione Dove è stato arrestato Mehill ancora non è chiaro. Nelle prossime ore i dettagli dell'operazione saranno svelati in ...Era riuscito a evadere dal carcere di Vercelli con una fuga da film, calandosi dalla sua cella con delle lenzuola, nella notte di Capodanno. Due mesi dopo, ...VERCELLI – Si era calato dalla sua cella con le lenzuola, facendo perdere le sue tracce la notte di Capodanno. Catturato all’estero Kristjan Mehill, evaso dal carcere di Vercelli. Tre le custodie caut ...