Al via in Lombardia ed Emilia Romagna le somministrazioni di Novavax 'Puntiamo a convincere gli indecisi' (Di martedì 1 marzo 2022) Ha preso il via ieri mattina dalla Lombardia, seguita a ruota da Sicilia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto, la somministrazione del vaccino Nuvaxovid dell'azienda Novavax. Si tratta di un tipo di ... Leggi su quotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Ha preso il via ieri mattina dalla, seguita a ruota da Sicilia, Piemonte,e Veneto, la somministrazione del vaccino Nuvaxovid dell'azienda. Si tratta di un tipo di ...

Advertising

lukealb : Italia. Lombardia, derby candidatura Fontana-Moratti per le Regionali 2023 tra annunci di cantieri e tour negli osp… - emanuelapatat : @GianniniAdriano Caro Adriano ti aspetto a Udine mercoledì ore 1430 a 1440 fuori macchine da cucire di via Lombardi… - archibingu : @defmoon_ ?????? A me una volta per un album dal Veneto alla Lombardia ci misero più di 2 mesi ?? e non so come sono da… - pmm131x : Come essere umano che tiene all'incolumità di entrambi Serve che Malinovsky e Miranchuk non entrino in contatto e i… - VivereMilano : Milano, al via lavori nuovo pronto soccorso infettivologico ospedale Sacco -