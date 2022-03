Al via i vaccini con Novavax: perché dovrebbe convincere i più scettici (Di martedì 1 marzo 2022) Anche a Napoli è arrivato Novavax: il vaccino che – secondo gli esperti – dovrebbe aiutare a convivere gli ultimi indecisi nella battaglia contro il Covid. 16.700 le dosi attualmente stipate nei frigoriferi degli hub della città e pronte ad essere somministrate, già da oggi, nei centri allestiti alla Mostra d’Oltremare e all’ ex Fagianeria L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 1 marzo 2022) Anche a Napoli è arrivato: il vaccino che – secondo gli esperti –aiutare a convivere gli ultimi indecisi nella battaglia contro il Covid. 16.700 le dosi attualmente stipate nei frigoriferi degli hub della città e pronte ad essere somministrate, già da oggi, nei centri allestiti alla Mostra d’Oltremare e all’ ex Fagianeria L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

