La recinzione installata dopo l'attacco del 6 gennaio ritornata attorno a Capitol Hill, i cani anti - esplosivi che setacciano l'area tutta attorno alla Casa Bianca, gli Agenti del Secret Service ...

Ultime Notizie dalla rete : Agenti cani Agenti e cani anti - bomba,Washington si blinda per discorso Biden La recinzione installata dopo l'attacco del 6 gennaio ritornata attorno a Capitol Hill, i cani anti - esplosivi che setacciano l'area tutta attorno alla Casa Bianca, gli agenti del Secret Service dispiegati nelle strade. Washington si blinda in vista del discorso del presidente Joe Biden ...

Macerata, abbandono rifiuti: proseguono i controlli e scattano le sanzioni "Nei primi due mesi del 2022, agenti in borghese e non, hanno proseguito l'attività di controllo ...Sotto la lente il conferimento dei rifiuti e il rispetto delle norme da parte dei proprietari di cani.

Polizia “bussa” alla porta, il cane di casa scava in giardino e consegna la droga. Blitz nel Ravennate 16 arresti Nel blitz il cane di uno degli indagati ha consegnato spontaneamente la droga ai poliziotti. Vasta operazione anti droga questa mattina nel Ravennate, 4 in carcere, 12 ai domiciliari, obbligo di dimor ...

