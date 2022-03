“Adesso mi stai a sentire”. GF Vip, Soleil Sorge e Miriana Trevisan: il faccia a faccia cambia tutto (Di martedì 1 marzo 2022) L’ultima puntata del GF Vip ha lasciato strascichi pesanti. Ad essere eliminati sono stati Alessandro Basciano e Nathaly Caldonazzo. Una doppia eliminazione non preventivata che incendia ancora di più la battaglia nelle ultime due settimane dello show. Show che avrebbe una favorita d’obbligo. A lanciare l’indiscrezione bomba era stata, nei giorni scorsi, Sonia Bruganelli in un’intervista durante la quale ha precisato che quella dell’edizione numero 6 sarà l’unica edizione che la vedrà impegnata. Il prossimo anno insomma non ci sarà GF vip per lei. “Non ci sarò, sarò sempre grata a Signorini per avermi scelto ma se cerco di parlare di argomenti come libri e altre cose non gliene frega a nessuno. Ormai tutti mi chiedono di Alex e Delia, ci vorranno due anni prima che possa parlare di altro. Il mio progetto futuro forse riuscirò a realizzarlo con Infinity”. Sempre durante ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 1 marzo 2022) L’ultima puntata del GF Vip ha lasciato strascichi pesanti. Ad essere eliminati sono stati Alessandro Basciano e Nathaly Caldonazzo. Una doppia eliminazione non preventivata che incendia ancora di più la battaglia nelle ultime due settimane dello show. Show che avrebbe una favorita d’obbligo. A lanciare l’indiscrezione bomba era stata, nei giorni scorsi, Sonia Bruganelli in un’intervista durante la quale ha precisato che quella dell’edizione numero 6 sarà l’unica edizione che la vedrà impegnata. Il prossimo anno insomma non ci sarà GF vip per lei. “Non ci sarò, sarò sempre grata a Signorini per avermi scelto ma se cerco di parlare di argomenti come libri e altre cose non gliene frega a nessuno. Ormai tutti mi chiedono di Alex e Delia, ci vorranno due anni prima che possa parlare di altro. Il mio progetto futuro forse riuscirò a realizzarlo con Infinity”. Sempre durante ...

Ultime Notizie dalla rete : Adesso stai Don Giuseppe a Busto con un pulmino carico di profughi ucraini, c'è anche una neonata 'Il signore ci ha aiutati - ha detto don Giuseppe in un video che circola sui social - altrimenti 20 ore sul pulmino non ci stai'. Adesso a letto e domani? 'Lasagna' risponde uno di loro a Varesenoi.

