A Cagliari lo spaccio di cocaina rifiorisce nei pilotis ' colonizzati'

AGI - La pandemia non ha cancellato lo spaccio di droga sotto i palazzi degli alloggi popolari di Sant'Elia, alla periferia di Cagliari, anche se l'operazione 'Dama' dei carabinieri del Ros, il 7 luglio 2020, con 33 arresti, sembrava aver liberato il quartiere dai pusher di strada. Quel 'vuoto' e' stato presto riempito. Gli spacciatori di cocaina ed eroina si sono organizzati in casa, a livello familiare, con un sistema di vedette e porte blindate a protezione dei loro appartamenti dove custodivano le dosi, dopo aver 'colonizzato' con muretti e grate di ferro i pilotis del condominio, illuminati con l'energia elettrica prelevata direttamente da quella del condominio. L'auto incendiata del brigadiere Un gruppo di quattro uomini, fra i quali padre e figlio, è stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale di ...

