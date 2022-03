6 scarpe Zara da comprare per andare incontro a primavera ed estate 2022

Leggi su diredonna

(Di martedì 1 marzo 2022) La bella stagione è ormai alle porte ed è tempo di pensare alleda indossare per completare ogni look. Così arriva in aiuto la nuova collezione diche propone un’ampia gamma di scelta in linea con i trend del momento e a prezzi contenuti. Dalle silhouette vintage alle calzature più semplici e dal design grafico leincludono modelli che si adattano a ogni esigenza di stile. Dalle classiche mules con punte esagerate allecon tacco alto minimal, fino ai sandali rasoterra impreziosite da pietre e strass. Senza dimenticare i modelli dotati di zeppe, tacchi vertiginosi e spessi e maxi plateau che si ispirano alla moda anni ’90. Infine, un’ampia selezione di sneakers che si contraddistinguono per la loro comodità e stile underground. ...