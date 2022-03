5.710 soldati russi uccisi nei primi cinque giorni di guerra (Di martedì 1 marzo 2022) Lo Stato Maggiore della Difesa ucraino sostiene oggi che 5.710 soldati russi sono stati uccisi nei primi cinque giorni di combattimenti nel Paese. In un videomessaggio pubblicato su Facebook, un portavoce ha aggiunto che oltre 200 soldati russi sono... Leggi su europa.today (Di martedì 1 marzo 2022) Lo Stato Maggiore della Difesa ucraino sostiene oggi che 5.710sono statineidi combattimenti nel Paese. In un videomessaggio pubblicato su Facebook, un portavoce ha aggiunto che oltre 200sono...

Advertising

Innovandiamo : RT @KTonkova: Dall’inizio dell’attacco in Ucraina, la Russia ha perso 5.710 soldati, 29 aerei, 29 elicotteri, 198 carri armati e 846 veicol… - patriziadegioia : RT @KTonkova: Dall’inizio dell’attacco in Ucraina, la Russia ha perso 5.710 soldati, 29 aerei, 29 elicotteri, 198 carri armati e 846 veicol… - cjmimun : L'esercito russo ha perso 5.710 soldati dall'inizio dell'offensiva in Ucraina. Lo riporta il ministero della Difesa… - lagracchiatrice : RT @KTonkova: Dall’inizio dell’attacco in Ucraina, la Russia ha perso 5.710 soldati, 29 aerei, 29 elicotteri, 198 carri armati e 846 veicol… - taddeo_lee : RT @KTonkova: Dall’inizio dell’attacco in Ucraina, la Russia ha perso 5.710 soldati, 29 aerei, 29 elicotteri, 198 carri armati e 846 veicol… -