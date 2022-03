10 anni senza Lucio Dalla, Ron: “Tutto quello che hai lasciato qui è vivo come non mai” (Di martedì 1 marzo 2022) BOLOGNA – “Lucio, come stai? Sono passati già dieci anni da quando te ne sei andato, anche se per noi è come se fossero 100. Ci manchi, amico mio, ma ti posso assicurare che Tutto quello che hai lasciato qui è vivo come non mai! So che lì dove sei non dista molto da noi, Sant’Agostino parla addirittura di un posto così vicino a noi da potersi quasi toccare. Riposati ma non troppo, scrivi canzoni, e lascia che cadano sui nostri pensieri nei giorni difficili”. Così su Facebook Ron – Rosalino Cellamare (foto) nel decennale della morte di Lucio Dalla, avvenuta il 1° marzo 2012. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 1 marzo 2022) BOLOGNA – “stai? Sono passati già diecida quando te ne sei andato, anche se per noi èse fossero 100. Ci manchi, amico mio, ma ti posso assicurare cheche haiqui ènon mai! So che lì dove sei non dista molto da noi, Sant’Agostino parla addirittura di un posto così vicino a noi da potersi quasi toccare. Riposati ma non troppo, scrivi canzoni, e lascia che cadano sui nostri pensieri nei giorni difficili”. Così su Facebook Ron – Rosalino Cellamare (foto) nel decennale della morte di, avvenuta il 1° marzo 2012. L'articolo L'Opinionista.

