10 anni senza Lucio Dalla | Assante | “Era un uomo di grande curiosità”

Ernesto Assante (a sinistra) con Gino CastaldoMILANO – Anche Ernesto Assante, critico musicale, ha voluto dare il suo contributo stamani su RTL 102.5 nella giornata per ricordare Lucio Dalla durante una puntata speciale di Non Stop News, condotto da Enrico Galletti, Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro: "Nel 1977, quando l'Italia era nel pieno di una grande stagione di rivolte e di terrorismo, Lucio Dalla ha iniziato a scrivere canzoni, perché fino a quel momento era solo stato un interprete. In quegli anni, tra il 1977 e il 1982 scrive alcuni dei suoi più bei dischi ma allo stesso tempo contribuisce a un cambiamento radicale della canzone italiana. Tutti seguiranno il suo esempio", racconta il critico musicale.

