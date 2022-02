Zona Bianca | Al Bano sulla guerra Russia-Ucraina | “Fate vedere a Vladimir Putin tutte queste immagini | vedo delle scene pazzesche”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Tra gli ospiti didurante la puntata andata in onda ieri 27 febbraio, anche Al. Il cantautore di Cellino San Marco, che in passato aveva espresso la propria stima per, ieri su Rete 4 ha detto: “Secondo me questa mossa dinon se l’aspettava nessuno. È un gesto veramente che inorridisce. Lui, conla potenzialità che ha, conle cose belle che ha fatto a favore della, con questo senso di pace che ha seminato per molti anni, ora impone ai suoi di attraversare una Nazione che si chiamacon i carri armati, con le pistole, con i fucili, con i bambini che scappano con le loro mamme....