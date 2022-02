Zoff si racconta | «Prima del Mondiale ’82 volevo ritirarmi Napoli mi ha cambiato la vita»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Il leggendario portiere azzurro Dinosinel giorno del suo 80esimo compleanno Dino, storico e leggendario portiere italiano, compie 80 anni e si èto in una intervista a La Gazzetta dello Sport. EPOCA MODERNA – «Mi sforzo di capire i giovani di oggi, ma faccio fatica. Come loro non riescono a capire la mia adolescenza, scandita dalle stagioni per giocare all’aperto. Il massimo della trasgressione era saltare in un campo per mangiare qualche frutto maturo, ma guai se papà se ne accorgeva. Dovevo subito restituire quanto preso». INSEGNAMENTI AI NIPOTI –«Le cose si dicono una volta, l’insegnamento poi sta nella testimonianza che dai. I ragazzi devono capirlo. A casa mia l’educazione era nell’aria. Certe cose intuivi da te che non si potevano fare. Ora si tende a proteggerli i giovani, ...