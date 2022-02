Zoff compie 80 anni | le frasi celebri dell’ex portiere azzurro | VIDEO

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Dino, exdella Juventus e della Nazionale Italiana, nonché ex allenatore dei bianconeri e della Lazio,oggi 80. Ecco tutte leche l'hanno consegnato alla storia neldella redazione di 'GazzettaTV'

juventusfc : Oggi compie 80 anni una leggenda della Juventus e del calcio italiano. Buon compleanno a Dino Zoff ?????? - Agenzia_Ansa : Compie 80 anni Dino Zoff: portiere dell'Italia campione del mondo del 1982. E' l'unico calciatore italiano ad aver… - GoalItalia : Un mito, una leggenda, un mostro sacro del pallone italiano e mondiale: Dino Zoff compie 80 anni ?? - BianconeraNews : Dino #Zoff compie ottant'anni: @OptaPaolo lo celebra con una statistica davvero interessante. #crocierabianconera - yassa9898 : RT @juventusfc: Oggi compie 80 anni una leggenda della Juventus e del calcio italiano. Buon compleanno a Dino Zoff ?????? -

ROMA - Dino, mito del calcio italiano e mondiale,oggi 80 anni e si racconta tra ricordi, aneddoti e vittorie sui campi da calcio, da portiere e da allenatore: " Sono abbastanza lucido nel limite ...In un'intervista alla Gazzetta dello Sport,si è detto ottimista sulla qualificazione dell'Italia ai prossimi Mondiali. Ripercorrendo la sua carriera in azzurro,si è poi soffermato sulla ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Oggi, 28 febbraio, è una giornata speciale per Dino Zoff: l’ex allenatore e Presidente della Lazio compie 80 anni. Proprio la ...Il leggendario Dino Zoff compie oggi 80 anni. Da un articolo di Aldo Cazzullo su Il Corriere della Sera, rievochiamo una notte romana del 1968, condivisa con Gigi Riva dopo il trionfo europeo IMBARAZZ ...