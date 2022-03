Zelensky, quando il presidente dell’Ucraina partecipò a Ballando con le Stelle e vinse: il video delle sue esibizioni diventano virali (Di lunedì 28 febbraio 2022) I mille volti di Volodymyr Zelensky. Sui social tutti si fa e tutto si disfa rispetto alla guerra scoppiata in Ucraina e tra i temi sempre caldi rimane il passato da attore e comico dell’attuale presidente dell’Ucraina, Zelensky. In un tweet apparso online sulla pagina del 38enne Eric Liang Ding, epidemiologo ed “economista sanitario” che lavora tra Washington e la Virginia (un profilo Twitter da 700mila follower ndr), ecco sbucare in un lungo thread alcune perle della carriera di Zelensky, tra cui la sua partecipazione a Ballando con le Stelle versione ucraina. Intanto Ding ricorda che Zelenksy è stato avvocato, attore, produttore, comico e che poi ha saputo dare voce all’orsetto Paddington (sempre doppiato in ucraino), ha saputo interpretare il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) I mille volti di Volodymyr. Sui social tutti si fa e tutto si disfa rispetto alla guerra scoppiata in Ucraina e tra i temi sempre caldi rimane il passato da attore e comico dell’attuale. In un tweet apparso online sulla pagina del 38enne Eric Liang Ding, epidemiologo ed “economista sanitario” che lavora tra Washington e la Virginia (un profilo Twitter da 700mila follower ndr), ecco sbucare in un lungo thread alcune perle della carriera di, tra cui la sua partecipazione acon leversione ucraina. Intanto Ding ricorda che Zelenksy è stato avvocato, attore, produttore, comico e che poi ha saputo dare voce all’orsetto Paddington (sempre doppiato in ucraino), ha saputo interpretare il ...

