Zelensky: "Negli ultimi quattro giorni sono stati uccisi 16 bambini" (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il presidente ucraino Volodymr Zelensky ha dichiarato che Negli ultimi quattro giorni sono stati uccisi 16 bambini e altri 45 sono stati feriti nell'ambito dell'offensiva russa in Ucraina. Leggi su europa.today (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il presidente ucraino Volodymrha dichiarato che16e altri 45feriti nell'ambito dell'offensiva russa in Ucraina.

Advertising

MediasetTgcom24 : Oms: manca ossigeno negli ospedali, riserve per 24 ore #ucraina #russia #RussiaUkraineConflict #Putin #Zelensky… - TgLa7 : #RussiaUkraineConflict Terza notte di guerra in Ucraina con le forze di Kiev che resistono agli attacchi russi giu… - machescuola : Il Presidente #Zelensky una volta eletto ha detto che non voleva negli uffici si appendesse la sua foto “Io non son… - machescuola : Il Presidente #Zelensky una volta eletto ha detto che non voleva negli uffici si appendesse la sua foto “Io non son… - FrancescoRoti : RT @lucianocapone: Zelensky avrebbe potuto fuggire verso un esilio dorato negli Usa. Ma è rimasto in Ucraina a lottare in prima persona, st… -