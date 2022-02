Zelensky: “Chiediamo l’adesione immediata dell’Ucraina all’Unione europea attraverso una nuova procedura speciale” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha chiesto l’ammissione immediata del suo Paese nell’Unione europea. “Il nostro obiettivo è quello di essere insieme a tutti gli europei e soprattutto di esserlo su base uguale. Sono sicuro che è la cosa giusta. Sono sicuro che è possibile”, ha affermato. “Chiediamo l’adesione immediata attraverso una nuova procedura speciale”, ha aggiunto in un videomessaggio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il presidenteVolodymyrha chiesto l’ammissionedel suo Paese nell’Unione. “Il nostro obiettivo è quello di essere insieme a tutti gli europei e soprattutto di esserlo su base uguale. Sono sicuro che è la cosa giusta. Sono sicuro che è possibile”, ha affermato. “una”, ha aggiunto in un videomessaggio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

GiovaQuez : Zelensky: 'Ho discusso con Macron le nuove sanzioni europee. Chiediamo di scollegare la Russia dallo SWIFT e istitu… - ciaoooooooa : si mette bene +++ Ultim'ora: #Zelensky 'Chiediamo annessione immediata in #UE' +++ - sovranista375 : RT @christian_fsi: +++ Ultim'ora: #Zelensky 'Chiediamo annessione immediata in #UE' +++ - christian_fsi : +++ Ultim'ora: #Zelensky 'Chiediamo annessione immediata in #UE' +++ - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Zelensky alla UE: 'Chiediamo di entrare con una procedura speciale' Zelensky… -