Zelensky chiede l’adesione immediata dell’Ucraina all’UE

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, chiede l'adesione immediata dell'Ucraina all'Unione Europea. Le parole di Zelesnky giungono mentre sono in corso i colloqui tra le delegazioni russe e ucraine per cercare di trovare una soluzione al conflitto in corso. Tuttavia, i colloqui potrebbero concludersi con un nulla di fatto.

