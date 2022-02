Zelenksy chiede di chiudere alla Russia tutti gli aeroporti del mondo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Zelenksy chiede

Dopo il colloquio telefonico di quasi due ore tra Macron e Putin, il Presidente ucrainoha ... UCRAINAPROTEZIONE La tensione ora più urgente e drammatica per un possibile scoppio di ...Dopo il colloquio telefonico di quasi due ore tra Macron e Putin, il Presidente ucrainoha ... UCRAINAPROTEZIONE La tensione ora più urgente e drammatica per un possibile scoppio di ...Nello stesso tempo, però, Biden ha detto un altro «no» pesante a Volodymyr Zelensky che chiede ai caccia americani di presidiare lo spazio aereo sull’Ucraina, creando una «no fly zone». La strategia ...Mosca punta il dito contro l'Ue: "Chi consegna di armi letali all'Ucraina sarà ritenuto responsabile". In vigore le sanzioni contro altri 26 oligarchi russi, per un totale di 680. Il secondo round di ...