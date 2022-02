WWE: Undertaker come unico nome nella Hall of Fame 2022? Il punto della situazione (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dopo una trentennale carriera ricca di successi e momenti indimenticabili, The Undertaker potrà finalmente festeggiare il suo l’inserimento nella WWE Hall of Fame. Data l’immensa importanza del Deadman si era pensato addirittura di presentare Undertaker come unico nome nella classe di quest’anno. A tal proposito si sono espressi anche leggende della disciplina come Bully Ray e Booker T, ma nelle ultime ore sembra essere arrivata la smentita ufficiale. A breve saranno annunciati nuovi nomi per la classe 2022 della Hall of Fame Secondo il noto portale di notizie WrestleVotes la possibilità di inserire ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dopo una trentennale carriera ricca di successi e momenti indimenticabili, Thepotrà finalmente festeggiare il suo l’inserimentoWWEof. Data l’immensa importanza del Deadman si era pensato addirittura di presentareclasse di quest’anno. A tal proposito si sono espressi anche leggendedisciplinaBully Ray e Booker T, ma nelle ultime ore sembra essere arrivata la smentita ufficiale. A breve saranno annunciati nuovi nomi per la classeofSecondo il noto portale di notizie WrestleVotes la possibilità di inserire ...

