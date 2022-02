WTA Guadalajara 2022 | Sloane Stephens conquista il titolo! Marie Bouzkova cede in tre set

(Di lunedì 28 febbraio 2022) La finale del tabellone di singolare del torneo WTAdi tennis, di categoria 250, ha incoronato nella notte italiana la statunitense, testa di serie numero 6, che ha superato la cecain tre set con lo score di 7-5 1-6 6-2 dopo due ore e mezza di gioco. Nel primo set la ceca è la prima a trovare lo strappo, nel quarto gioco, ma la statunitense raddrizza le cose col controbreak nel settimo game. L’equilibrio si spezza nell’undicesimo gioco, quandoopera il break decisivo per poi chiudere col servizio a disposizione sul 7-5 dopo 55 minuti. La seconda frazione vede l’assolo di, che perde appena quattro punti in quattro turni al servizio, strappando la battuta all’avversaria sia nel secondo ...

...due set la connazionale Lucia Bronzetti e stacca il pass per il tabellone principale del250 di Monterrey . Le due azzurre, che la settimana scorsa hanno giocato insieme in doppio a, ...Sloane Stephens e Marie Bouzkova si contenderanno il titolo di campionessa del250 di2022 , nel contesto di un'attesa finale. La statunitense ha superato Anna Kalinskaya al penultimo atto dell'evento, recuperando un set di svantaggio e usufruendo peraltro del ......Stephens e Marie Bouzkova si contenderanno il titolo di campionessa del Wta 250 di Guadalajara 2022 ... Diretta televisiva offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) , ...Iga Swiatek dopo la semifinale agli Australian Open, conquista il WTA 1000 di Doha. Con il nuovo coach sono cambiate le intenzioni, non il tennis.