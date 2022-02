WINDTRE e The European House – Ambrosetti: tre proposte per rilanciare il mercato delle Telco in Italia (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 febbraio 2022 – Semplificazione normativa e burocratica, un ripensamento della distribuzione dei costi per le reti verso modelli di partnership pubblico-privato, incentivi per la diffusione delle competenze digitali e nuove misure per favorire l’adozione di connettività ultra-broadband e soluzioni evolute da parte delle aziende. Sono queste le principali proposte per il rilancio del comparto delle Telco in Italia presentate da The European House – Ambrosetti e WINDTRE nello studio «Il valore del settore delle telecomunicazioni per il sistema Paese». Una industry che, come sottolinea Gianluca Corti, amministratore delegato designato di WINDTRE, “nello scorso decennio ha ... Leggi su pantareinews (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 febbraio 2022 – Semplificazione normativa e burocratica, un ripensamento della distribuzione dei costi per le reti verso modelli di partnership pubblico-privato, incentivi per la diffusionecompetenze digitali e nuove misure per favorire l’adozione di connettività ultra-broadband e soluzioni evolute da parteaziende. Sono queste le principaliper il rilancio del compartoinpresentate da Thenello studio «Il valore del settoretelecomunicazioni per il sistema Paese». Una industry che, come sottolinea Gianluca Corti, amministratore delegato designato di, “nello scorso decennio ha ...

Advertising

giannifioreGF : #WINDTRE e The European House – Ambrosetti: tre proposte per rilanciare il mercato delle Telco in Italia - Giornaleditalia : WINDTRE e The European House – Ambrosetti, rilancio delle telco: semplificazione normativa per incentivare investim… - Giornaleditalia : WINDTRE e The European House – Ambrosetti, rilancio delle telco in Italia: semplificazione normativa per incentivar… -