Vostro Onore | anticipazioni seconda puntata di lunedì 7 marzo 2022

(Di lunedì 28 febbraio 2022)- Stefano Accorsi e Matteo Oscar Giuggioli Dietro la macchina da presa dic’è Alessandro Casale, che firma per la prima volta da solo un’opera televisiva. E’ stato aiuto di numerosi colleghi e c0-diretto titoli quali Benvenuti a Tavola 2, Don Matteo 10 e Tutto può Succedere 3, prima di prendere le redini di questo legal drama, ambientato a Milano. Ha vissuto una storia d’amore con Barbora Bobulova, dalla quale ha avuto due figlie, e sta preparando il suo primo film E tu Splendi, tratto dal romanzo di Giuseppe Catozzella. A seguire tutte ledella fiction con Stefano Accorsi e Matteo Oscari Giuggioli, aggiornate episodio per episodio. 1×03: Ludovica riferisce a Vittorio la nuova posizione di Nino. Vittorio e Salvatore si muovono nell’illegalità per far sparire ...