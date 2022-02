Vostro Onore: anticipazioni puntata del 7 Marzo (Di lunedì 28 febbraio 2022) Da lunedì 28 febbraio, su Rai 1, Vostro Onore, il nuovo legal drama con protagonista Stefano Accorsi. Quattro le puntate che andranno in onda ogni settimana. Nel cast, anche Matteo Oscar Giuggioli, Francesca Cavallin, Riccardo Vicari e Remo Girone. Le vicende ruotano intorno al giudice Vittorio Pagani e una decisione che potrebbe stravolgere la sua vita e mettere in discussione la sua integrità morale: proteggere o denunciare il figlio dopo un’accusa di omissione di soccorso stradale. Nella prima puntata, dopo l’incidente, Pagani preso dal panico denuncia all’Ispettrice Vichi il furto dell’auto incriminata e coinvolge l’amico ispettore della Dia Salvatore Berto, per farla risultare rubata. Salvatore, in debito con Vittorio, non si tira indietro e chiede a sua volta aiuto al giovane cugino della moglie, Nino Grava che, poco dopo, ... Leggi su zon (Di lunedì 28 febbraio 2022) Da lunedì 28 febbraio, su Rai 1,, il nuovo legal drama con protagonista Stefano Accorsi. Quattro le puntate che andranno in onda ogni settimana. Nel cast, anche Matteo Oscar Giuggioli, Francesca Cavallin, Riccardo Vicari e Remo Girone. Le vicende ruotano intorno al giudice Vittorio Pagani e una decisione che potrebbe stravolgere la sua vita e mettere in discussione la sua integrità morale: proteggere o denunciare il figlio dopo un’accusa di omissione di soccorso stradale. Nella prima, dopo l’incidente, Pagani preso dal panico denuncia all’Ispettrice Vichi il furto dell’auto incriminata e coinvolge l’amico ispettore della Dia Salvatore Berto, per farla risultare rubata. Salvatore, in debito con Vittorio, non si tira indietro e chiede a sua volta aiuto al giovane cugino della moglie, Nino Grava che, poco dopo, ...

