Vostro Onore, anticipazioni prima puntata 28 febbraio 2022: cast, trama e trailer, quante puntate sono (Di lunedì 28 febbraio 2022) Prenderà il via e debutterà questa sera, lunedì 28 febbraio 2022, la nuova serie di Rai 1 'Vostro Onore'. Dopo il successo della seconda stagione di Makari e della terza de L'Amica Geniale, l'azienda è pronta a scommettere su una fiction, che vede tra i protagonisti l'attore Stefano Accorsi: ma di cosa parla? Quanti episodi sono? anticipazioni e trama di Vostro Onore La serie tv, che è un legal thriller, racconta la storia di un giudice di Milano, interpretato da Stefano Accorsi, che sogna di diventare presidente del tribunale della città meneghina. Lui si chiama Vittorio Pagani, è un uomo integro, professionale, ma la sua ascesa viene ostacolata da alcune vicende legate alla sua sfera personale: l'avvocato è vedovo, non è riuscito a ...

