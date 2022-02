Virgil Van Dijk esce allo scoperto: “Ero pieno di dolori, non potevo…” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il Liverpool ha vinto la Carabao Cup contro il Chelsea a Wembley dopo esser uscito vincitore dalla lotteria (infinita) dei calci di rigore. I Reds hanno sconfitto i Blues 11-10 in una serie incredibili di tiri dal dischetto. Una delle colonne della squadra di Jurgen Klopp, Virgil Van Dijk, si è raccontato in un’interessante intervista: l’olandese ha parlato del suo infortunio, delle sue sensazioni e di cosa ha pensato durante quel periodo difficile. Le parole di Virgil Van Dijk Ecco le parole del difensore olandese del Liverpool rilasciate al Daily Mail: “Ci sono dubbi nella tua testa sul fatto che tornerai lo stesso, è normale. Sei pieno di dolori, non puoi fare niente. La mia famiglia, in particolare mia moglie, è stata fondamentale per farmi superare questo problema, ma ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il Liverpool ha vinto la Carabao Cup contro il Chelsea a Wembley dopo esser uscito vincitore dalla lotteria (infinita) dei calci di rigore. I Reds hanno sconfitto i Blues 11-10 in una serie incredibili di tiri dal dischetto. Una delle colonne della squadra di Jurgen Klopp,Van, si è raccontato in un’interessante intervista: l’olandese ha parlato del suo infortunio, delle sue sensazioni e di cosa ha pensato durante quel periodo difficile. Le parole diVanEcco le parole del difensore olandese del Liverpool rilasciate al Daily Mail: “Ci sono dubbi nella tua testa sul fatto che tornerai lo stesso, è normale. Seidi, non puoi fare niente. La mia famiglia, in particolare mia moglie, è stata fondamentale per farmi superare questo problema, ma ...

