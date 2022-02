Virale il video di quando il leader ucraino Zelensky vinse Ballando con le Stelle

Advertising

rtl1025 : ???? Un cartello con la bandiera dell'#Ucraina, affiancata da quella della #Russia, accompagnate da una scritta: 'Abb… - MediasetTgcom24 : 'Andate a farvi fott...', 13 soldati ucraini rifiutano di arrendersi e insultano i russi: trucidati | Il video dive… - bibidibobidiprr : RT @TvTalk_Rai: Il limite delle immagini: un video ormai virale mostra un contadino ucraino rubare un tank russo. Secondo molti sarebbe inv… - shesthecavalry : @atwellbrochu perché ad un certo punto ci eravamo convinte il procione fosse noemi quindi ho subito pensato al vide… - EpochItalia : Il #video mostra un «#tank man» ucraino che cerca di bloccare il convoglio militare russo Un video diventato virale… -

Ultime Notizie dalla rete : Virale video

inSella

La clip dell'intervista è diventata prestograzie alla passione che Pattinson sprigiona ... concentrandosi sui suoi due personaggi preferiti, ovvero Tifa e Aerith: Potete vedere ilqua ...Di D - 28/02/2022 Il momento nel quale un trattore ucraino ha trainato via un enorme veicolo blindato russo è stato filmato ed ilè diventatoUn momento bizzarro nel bel mezzo di una guerra drammatica che sta provocando morte e distruzione. È quello catturato in un, divenuto in queste ore, nel quale si ...La guerra in Ucraina si combatte anche sul web dove sono tantissime le immagini e i video dal Paese invaso dalla Russia. Nelle ultime ore sui social network è divento virale il video di un civile a bo ...Luca Calvani in queste settimane è già entrato nel cuore del pubblico di Cortesie per gli ospiti, ma le immagini che lo ...