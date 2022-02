Vinicio ‘O’ Lione’ compie 90 anni: incontra il Napoli: “Sono con voi in campo” – VIDEO (Di lunedì 28 febbraio 2022) Luis Vinicio compie 90 anni, un pezzo di storia del Napoli incontra gli attuali calciatori azzurri al Konami Center di Castel Volturno. Un monumento umano Luis Vinicio, che ha parlato con gli azzurri. Una carica fantastica in vista della sfida scudetto. “Mi sento napoletano al cento per cento, questa città mi ha dato una felicità incredibile, questa è come se fosse casa mia. Io Sono nato in Brasile ma la napoletanità, in questa città ho vissuto gli anni più belli della mia vita. Il mio cuore batte sempre forte quando Sono a Napoli e quando la squadra va in campo io mi sento di giocare sempre con voi con la maglia azzurra” dice Vinicio, come riportato dal sito ufficiale del ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 28 febbraio 2022) Luis90, un pezzo di storia delgli attuali calciatori azzurri al Konami Center di Castel Volturno. Un monumento umano Luis, che ha parlato con gli azzurri. Una carica fantastica in vista della sfida scudetto. “Mi sento napoletano al cento per cento, questa città mi ha dato una felicità incredibile, questa è come se fosse casa mia. Ionato in Brasile ma la napoletanità, in questa città ho vissuto glipiù belli della mia vita. Il mio cuore batte sempre forte quandoe quando la squadra va inio mi sento di giocare sempre con voi con la maglia azzurra” dice, come riportato dal sito ufficiale del ...

Advertising

napolipiucom : Vinicio 'O' Lione' compie 90 anni: incontra il Napoli: 'Sono con voi in campo' - VIDEO #CalcioNapoli #napoli… - Nai1926_ : AUGURI mister #VINICIO ' O' LIONE ' TUTTI UNITI Regaliamoci questo sogno . ' COR a COR NON MOLLIAMO. TUTTI INSIE… - O_tir_a_gir : RT @sscnapoli: 'Quando siete in campo, ci sono anche io lì insieme a voi' Luis Vinicio Buon compleanno leone! ?? - cn1926it : VIDEO La carriera di #Vinicio in un minuto: ancora tanti auguri a ‘O Lione - anteprima24 : ** Il ##Napoli festeggia i 90 anni di Luis #Vinicio: 'O Lione fa visita agli azzurri ** -