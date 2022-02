Vinicio | 'Napoli | vittoria eccezionale Ecco cosa ho detto alla squadra'

Advertising

pisto_gol : Il compleanno di Luis Vinicio, 90 anni con il Napoli. Una bella persona, un grande giocatore, un allenatore visiona… - Mara55607978 : RT @NapoliToday: #NotizieSSCNapoli #AmarcordAzzurro Il Napoli festeggia i 90 anni di Vinicio: 'Quando siete in campo, ci sono anche io con… - Bianca34874951 : RT @pisto_gol: Il compleanno di Luis Vinicio, 90 anni con il Napoli. Una bella persona, un grande giocatore, un allenatore visionario - espociro74 : RT @pisto_gol: Il compleanno di Luis Vinicio, 90 anni con il Napoli. Una bella persona, un grande giocatore, un allenatore visionario - sscalcionapoli1 : Vinicio: “Il Napoli deve crederci” -

Ultime Notizie dalla rete : Vinicio Napoli

A Radio Kiss Kiss, durante Radio Goal, è intervenuto l'ex calciatore ed allenatore delLuis, rilasciando alcune dichiarazioni.sulTutte le news sul calciomercatoe sulCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se ...PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Venerato: "Il Manchester United vuole Osimhen. Scamacca può essere il suo erede" Luis: "Quando siete in campo, ci sono anche io lì insieme ...Oggi l'ex calciatore del Napoli, ed allenatore Luiz Vinicio, detto 'O Lione, ha compiuto 90 anni. A festeggiarlo anche la SSCN con un video s ...Luis Vinicio, ex giocatore ed ex allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Vittoria contro la Lazio? Questo Napoli ha fatto una vittoria ...