Vinicio | il rivoluzionario che iniziò la lotta al catenaccio Molto prima di Sacchi

Quando il calcio italiano era egemonizzato dalla cultura del catenaccio, Luisfu il primo ad aprire le finestre e far cambiare l'aria. Aveva 41 anni, l'età di Dionisi oggi, più giovane di De Zerbi. Aveva portato il Brindisi dalla C alla B imitando principi e concetti ......lei passa per un grandedella panchina, con quel calcio totale misto a "futebol bailado" che ha ispirato il libro omaggio di Alfonso Esposito, Il mito che insegna: il Napoli diHa spento le candeline a Villa D’Angelo, sabato ha fatto visita a Spalletti. Il brasiliano ha spronato la squadra per la sfida contro la Lazio ...Domani, come annunciato nei giorni scorsi con grande spazio su tutti i media, compie 80 anni Dino Zoff, monumento del calcio italiano. In coincidenza con il compleanno di un altro grande, Luis Vinicio ...