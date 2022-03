Vinicio Capossela inaugura il Vorsetzer | uno straordinario strumento automatico dell’800

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Unounico nel suo genere è arrivato al museo “Musicalia“ di Villa Silvia Carducci, tra Forlì e Cesena: il ‘‘, costruito in Germania attorno al 1890, è un antesignano di un robot in quanto consente di suonare in maniera totalmente automatica un pianoforte, ed è stato ‘to’ dal cantautore. Lo, collocato nelle stanze del museo al termine di un lungo restauro:“Questo automa – commenta Franco Severi, fondatore del museo– è frutto della donazione di Federica Taramozzi, conservatrice responsabile del Dipartimento Europa del Museo di Ethnografia di Ginevra. Lovanta una storia molto lunga: fu acquistato in Francia dalla famiglia del nonno materno della Taramozzi, originaria del comune di Corato, in Puglia, ma con ...

Il primo amore non si scorda mai e appena possibile fa ritorno nella sua amata Villa Silvia Carducci, che sorge sulle colline di Lizzano, tra Forlì e Cesena, dai raffinati ed eleganti strumenti di musica meccanica. Lo strumento di musica meccanica acquisito dal museo di Villa Silvia. Il direttore Severi: "Vinicio ha detto che lo userà in suo spettacolo"