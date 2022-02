“Via gli italiani da Kiev”. Ambasciata al lavoro per evacuare i nostri concittadini (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb – L’Ambasciata italiana a Kiev avrebbe organizzato un convoglio di auto civili per evacuare gli italiani dalla capitale ucraina. Lo riferiscono fonti italiane in Ucraina ad Adnkronos, spiegando che ”nelle prossime ore” dovrebbe partire ”una colonna di auto civili dalla sede dell’Ambasciata di Roma a Kiev”. L’appuntamento è stato dato per mezzogiorno ora locale, ossia quando erano le 11 in Italia. L’organizzazione dell’evacuazione segue ”il via libera concesso dai russi a uscire da Kiev”. L’Ambasciata italiana, spiegano le fonti, avrebbe organizzato una chat apposita con gli italiani iscritti all’Aire e residenti a Kiev. Inoltre, aggiungono le fonti, la sede diplomatica avrebbe organizzato ”una rete ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb – L’italiana aavrebbe organizzato un convoglio di auto civili perglidalla capitale ucraina. Lo riferiscono fonti italiane in Ucraina ad Adnkronos, spiegando che ”nelle prossime ore” dovrebbe partire ”una colonna di auto civili dalla sede dell’di Roma a”. L’appuntamento è stato dato per mezzogiorno ora locale, ossia quando erano le 11 in Italia. L’organizzazione dell’evacuazione segue ”il via libera concesso dai russi a uscire da”. L’italiana, spiegano le fonti, avrebbe organizzato una chat apposita con gliiscritti all’Aire e residenti a. Inoltre, aggiungono le fonti, la sede diplomatica avrebbe organizzato ”una rete ...

