Verona | Simeone da sogno | nessun argentino come lui nei top 5 campionati

Con la tripletta contro il Venezia, l'attaccante del Verona Simeone è diventato l'argentino più prolifico nei top 5 campionato europei Dopo un lungo digiuno, Giovanni Simeone è tornato a ruggire e lo ha fatto in grande stile con la tripletta decisiva nel 3-1 del Verona contro il Venezia. Tre gol che lo portano a 15 gol in campionato, suo nuovo record personale. come riportato da La Gazzetta dello Sport, inoltre, con queste tre reti il Cholito è diventato l'argentino più prolifico nei top 5 campionati europei. Il c.t. della Seleccion Scaloni è avvisato.

