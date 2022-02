Venerato: “Il Manchester United vuole Osimhen. Scamacca può essere il suo erede” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Mercato Napoli, parla Ciro Venerato. Ciro Venerato ha fatto il punto sul mercato del Napoli ai microfoni della ‘Domenica Sportiva’. Ecco le sue parole: “Victor … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 28 febbraio 2022) Mercato Napoli, parla Ciro. Ciroha fatto il punto sul mercato del Napoli ai microfoni della ‘Domenica Sportiva’. Ecco le sue parole: “Victor … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

GIANLUIGI771 : @1926_cri Azz diceva Venerato ieri che pure Osimhen se ne potrebbe andare al Manchester United .... - Luigi733690531 : RT @MarcoDiMaro: ?? Venerato che in una serata così si inventa Osimhen al Manchester United per 100 milioni e il Napoli prende Scamacca al s… - Enzolott : RT @MarcoDiMaro: ?? Venerato che in una serata così si inventa Osimhen al Manchester United per 100 milioni e il Napoli prende Scamacca al s… - MarcoDiMaro : ?? Venerato che in una serata così si inventa Osimhen al Manchester United per 100 milioni e il Napoli prende Scamacca al suo posto. -