Venditti & De Gregori | dopo il concerto allo Stadio Olimpico un tour vero e proprio

MILANO – Il concerto speciale di Antonello Venditti e Francesco De Gregori previsto allo Stadio Olimpico di Roma il 18 giugno diventerà un tour vero e proprio tra luglio e agosto. Lo hanno annunciato i due cantautori questa mattina in conferenza stampa a Milano. I biglietti delle date saranno in prevendita da domani, 1° marzo. Questo il calendario completo: 7 luglio Ferrara – Piazza Trento Trieste (Summer Festival) 10 luglio Lucca – Piazza Napoleone (Summer Festival) 12 luglio Palmanova (UD) – Piazza Grande (Estate di Stelle) 14 luglio Marostica (VI) – Piazza Castello (Summer Festival) 16 luglio Cattolica – Arena della Regina 18 luglio Treviso – Arena della Marca 19 agosto Fasano (BR) – Piazza Ciaia 21 agosto Lecce – Pala Live

