Vaccino Covid, Novavax per gli scettici: prime dosi somministrate (Di lunedì 28 febbraio 2022) È in Italia il Nuvaxovid, sviluppato dalla società di biotecnologie americana Novavax. Si tratta del Vaccino anti Covid che gli scienziati hanno elaborato con tecnologie 'tradizionali', ovvero non a mRna messaggero. Le prime dosi sono già arrivate nel nostro Paese per essere distribuite a livello regionale. Il Novavax è destinato alle persone dai 18 anni in su purché non abbiano ancora effettuato o completato il ciclo primario di vaccinazione. Sono previste due dosi, somministrate a distanza di 21 giorni l'una dall'altra. Novavax, il quinto Vaccino Proprio a partire da oggi, intanto, in alcune aree del Paese, come Lombardia e Piemonte, sono cominciate le prime somministrazioni mentre, da domani 1 marzo ...

