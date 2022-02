Vaccini, l'esempio italiano: 'Terzi in Ue per dosi fatte'. L'83% della popolazione ha completato il ciclo di profilassi (Di lunedì 28 febbraio 2022) Non c'è Paese al mondo che, nell'ultimo anno, abbia somministrato più Vaccini anti - Covid dell' Italia in rapporto alla popolazione. I grafici elaborato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari ... Leggi su leggo (Di lunedì 28 febbraio 2022) Non c'è Paese al mondo che, nell'ultimo anno, abbia somministrato piùanti - Covid dell' Italia in rapporto alla. I grafici elaborato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari ...

Advertising

Alessan43334119 : @SinonSnip @LaBombetta76 È l'ultima occasione che ti do per sanare la tua ignoranza: i vaccini si trovano ancora in… - Jack53152579 : vaccini efficaci sulla prevenzione della trasmissione - magari basati su tecnologie più convenzionali ad esempio tr… - P_M_1960 : @ciaomarina @marattin @ItaliaViva @matteorenzi Non sono un fan di Conte ma la prima fase della pandemia l'ha gestit… - radiosilvana : RT @ScaltritiLab: @infosteo @AndyMontany Non sei novax perché non ti vaccini, ma per il motivo per cui non ti vaccini. Che nella maggioranz… - ScaltritiLab : @infosteo @AndyMontany Non sei novax perché non ti vaccini, ma per il motivo per cui non ti vaccini. Che nella magg… -