Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 28/02/22 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Scusate, ma una volta non si diceva che de gustibus non disputandum est? Allora me lo volete spiegare il processo ridicolo che gli opinionisti hanno imbastito, da due puntate a questa parte, contro Sara Ricci? Perché vi giuro che non gli trovo un senso. A maggior ragione visto che ci troviamo nello studio di Uomini e Donne, eh. Quanti, lì in mezzo, hanno botolato tempo zero i pretendenti che non li attraevano? Da Armando Incarnato a Ida Platano passando per Pinuccia Della Giovanna, tutti hanno scremato partendo ovviamente da un fattore puramente estetico. Perché il “sei stata superficiale” l’abbiamo sentito dire solo a Sara, però? Che la dama sia “un po’ troppo farfallina” lo penso anche io, per carità. E che il suo curriculum, che l’ha vista farsi trattare come uno zerbino da Biagio Di Maro per mesi per poi andarsi ad infilare in mezzo ad altre ... Leggi su isaechia (Di lunedì 28 febbraio 2022) Scusate, ma una volta non si diceva che de gustibus non disputandum est? Allora me lo volete spiegare il processo ridicolo che gli opinionisti hanno imbastito, da due puntate a questa parte, contro Sara Ricci? Perché vi giuro che non gli trovo un senso. A maggior ragione visto che ci troviamo nello studio di, eh. Quanti, lì in mezzo, hanno botolato tempo zero i pretendenti che non li attraevano? Da Armando Incarnato a Ida Platano passando per Pinuccia Della Giovanna, tutti hanno scremato partendo ovviamente da un fattore puramente estetico. Perché il “sei stata superficiale” l’abbiamo sentito dire solo a Sara, però? Che la dama sia “un po’ troppo farfallina” lo penso anche io, per carità. E che il suo curriculum, che l’ha vista farsi trattare come uno zerbino da Biagio Di Maro per mesi per poi andarsi ad infilare in mezzo ad altre ...

