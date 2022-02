Uomini e Donne, anticipazioni 28 febbraio: Luca Salatino tra Lilly, Soraia e Alessandra. Ursula Bennardo e Sossio Aruta racconteranno le loro novità (Di lunedì 28 febbraio 2022) Uomini e Donne, anticipazioni 28 febbraio: altra settimana in compagnia di dame e cavalieri del Trono Over e tronisti del Trono Classico. Cosa succederà? Uomini e Donne, anticipazioni 28 febbraio: Luca Salatino ha avuto un’esterna con Alessandra. Lilly contrariata Continuerà il percorso di Luca Salatino. Oltre a Soraia (da cui è attratto fisicamente) e Lilly (da cui è più attratto mentalmente e lei si è lamentata che non l’abbia mai baciata), il ragazzo ha conosciuto una nuova corteggiatrice di nome Alessandra. E’ uscito con lei, facendo innervosire Lilly, la quale ha detto che il suo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 28 febbraio 2022)28: altra settimana in compagnia di dame e cavalieri del Trono Over e tronisti del Trono Classico. Cosa succederà?28ha avuto un’esterna concontrariata Continuerà il percorso di. Oltre a(da cui è attratto fisicamente) e(da cui è più attratto mentalmente e lei si è lamentata che non l’abbia mai baciata), il ragazzo ha conosciuto una nuova corteggiatrice di nome. E’ uscito con lei, facendo innervosire, la quale ha detto che il suo ...

