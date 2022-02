Uomini e Donne anticipazioni 28 febbraio: la nuova conoscenza di Luca Salatino, ex protagonisti ritornano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Luca Salatino, nella stagione 2021/2022 è diventato noto al pubblico di Uomini e Donne, prima come corteggiatore e, in seguito, come tronista. Lo chef romano, infatti, ha corteggiato a lungo Roberta Ilaria Giusti, attestandosi sempre come uno dei suoi corteggiatori preferiti. Spesso, infatti, sembrava che la scelta della tronista potesse ricadere proprio su di lui. Roberta Ilaria Giusti, invece, ha deciso di uscire dal programma televisivo con Samuele Carniani, con cui vive una bella storia d’amore. Luca Salatino, allora, è stato scelto dalla redazione di Uomini e Donne per rivestire il ruolo di tronista, a fianco di Matteo Ranieri. Le vicende del suo trono stanno, nelle ultime puntate, entrando nel vivo. A Uomini e ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 28 febbraio 2022), nella stagione 2021/2022 è diventato noto al pubblico di, prima come corteggiatore e, in seguito, come tronista. Lo chef romano, infatti, ha corteggiato a lungo Roberta Ilaria Giusti, attestandosi sempre come uno dei suoi corteggiatori preferiti. Spesso, infatti, sembrava che la scelta della tronista potesse ricadere proprio su di lui. Roberta Ilaria Giusti, invece, ha deciso di uscire dal programma televisivo con Samuele Carniani, con cui vive una bella storia d’amore., allora, è stato scelto dalla redazione diper rivestire il ruolo di tronista, a fianco di Matteo Ranieri. Le vicende del suo trono stanno, nelle ultime puntate, entrando nel vivo. Ae ...

