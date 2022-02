Unicredit: sconta l'esposizione in Russia, - 9% in Piazza Affari (Di lunedì 28 febbraio 2022) Unicredit sconta in Borsa l'esposizione in Russia. Il titolo è stato congelato al ribasso con un calo teorico dell11% a 11,23 euro per poi essere riammesso agli scambi e cedere il 9,33% a 11,4 euro. ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 febbraio 2022)in Borsa l'in. Il titolo è stato congelato al ribasso con un calo teorico dell11% a 11,23 euro per poi essere riammesso agli scambi e cedere il 9,33% a 11,4 euro. ...

