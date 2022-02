Unicredit paga l’esposizione nei Paesi dell’est, -12% in Borsa (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’avvio negativo di Wall street non permette alle Borse europee di lasciare i minimi di giornata, con Milano (Ftse Mib -3%) che resta il listino peggiore appesantito dalla banche, mentre Parigi cede il 2,7%. Male anche Francoforte -2,2%, seguita da Madrid (-1,6%), Londra (-1,4%) e Amsterdam, che cede poco più di un punto percentuale. Con L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’avvio negativo di Wall street non permette alle Borse europee di lasciare i minimi di giornata, con Milano (Ftse Mib -3%) che resta il listino peggiore appesantito dalla banche, mentre Parigi cede il 2,7%. Male anche Francoforte -2,2%, seguita da Madrid (-1,6%), Londra (-1,4%) e Amsterdam, che cede poco più di un punto percentuale. Con L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Unicredit paga Borsa: Europa male dopo Wall street, Unicredit - 12% Con la Borsa di Mosca chiusa per scelta delle autorità russe e il rublo in caduta sempre a due cifre percentuali, Piazza Affari paga i forti cali di Unicredit ( - 12% a 11 euro) per i legami di ...

