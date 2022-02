UNHCR | La realta' supera le nostre previsioni | oltre 450 mila profughi dall' Ucraina | 150 in Italia

Advertising

"I numeri alle frontiere di Polonia, Romania e Ungheria parlano di oltre 450 mila persone gia' arrivate dall'Ucraina - racconta all'ANSA Chiara Cardoletti, rappresentante diin Vaticano e San Marino - sicuramente supereranno le nostre previsioni che si erano assestate sui 4 milioni". Coloro che arrivano sono prevalentemente donne e bambini, perche' gli uomini sono ...... le agenzie di stampa parlano già di 368 mila ucraini fuggiti dalla madre patria e diretti in Europa attraverso Polonia e Ungheria, almeno stando dall'Alto Commissariato Onu per i Rifugiati (). ...'I numeri alle frontiere di Polonia, Romania e Ungheria parlano di oltre 450 mila persone gia' arrivate dall'Ucraina - racconta all'ANSA ...In queste ore si moltiplicano le azioni di soccorso a supporto della popolazione ucraina, sia sotto forma di raccolta di beni e soldi ...