Una vita anticipazioni: Lolita sta meglio ma nulla è come prima, la decisione (Di lunedì 28 febbraio 2022) Curiosi di sapere che cosa succederà nella puntata di Una vita di domani 1 marzo 2022? Mentre le condizioni di salute di Lolita sembrano migliorare, Susana continua a chiedersi se l’uomo visto sul giornale possa essere davvero Armando. Ad Acacias 38 non si parla d’altro ed è chiaro che mettere fine ai pettegolezzi non è semplice. Nel frattempo Genoveva, che sembra aver accantonato per il momento la volontà di vendicarsi di Felipe, stringe una solida amicizia con Natalia, facendole credere di essere molto interessata a lei e ai suoi progetti ma non solo. Genoveva si sa, è abilissima a manipolare le persone come meglio crede. Aurelio ha appena confessato ad Anabel che non ha avuto nulla a che fare con la morte del suo ex fidanzato e che sono i loro padri i responsabili. Non ci resta quindi che scoprire ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 28 febbraio 2022) Curiosi di sapere che cosa succederà nella puntata di Unadi domani 1 marzo 2022? Mentre le condizioni di salute disembrano migliorare, Susana continua a chiedersi se l’uomo visto sul giornale possa essere davvero Armando. Ad Acacias 38 non si parla d’altro ed è chiaro che mettere fine ai pettegolezzi non è semplice. Nel frattempo Genoveva, che sembra aver accantonato per il momento la volontà di vendicarsi di Felipe, stringe una solida amicizia con Natalia, facendole credere di essere molto interessata a lei e ai suoi progetti ma non solo. Genoveva si sa, è abilissima a manipolare le personecrede. Aurelio ha appena confessato ad Anabel che non ha avutoa che fare con la morte del suo ex fidanzato e che sono i loro padri i responsabili. Non ci resta quindi che scoprire ...

Advertising

chetempochefa : 'Costruire bellezza è una pratica quasi religiosa. Per me la bellezza è la cosa che ha fatto cambiare la mia vita,… - Corriere : Sembra un piccolo miracolo nell’assurdità della guerra, e potrebbe diventare il simbolo della vita che prevale sull… - ItaliaViva : Chi fa politica sa che la vita e la storia pretende da noi di dare con convinzione una direzione al nostro destino.… - cielostellatooo : RT @itzrebexca: non importa chi è il primo a scrivere, chi ha mandato l'ultimo messaggio; se vuoi sentire una persona la senti, lo stesso v… - nerontolino : RT @ohanarifugio: ?? LAIKA DOVEVA MORIRE IERI: INSIEME PROVEREMO A SALVARLA ?? Eccoci, come promesso vi aggiorno su Laika, Yorkshire femmina… -