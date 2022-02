“UNA SIRENA D’ALLARME CONTRO LA GUERRA” prima dell’inizio delle rappresentazioni in molti teatri italiani (Di lunedì 28 febbraio 2022) Con lo scopo di affermare la forza civile del teatro, per dire che l’arte ripudia la GUERRA ed è tutt’altro che indifferente alla tragedia che si sta consumando in Ucraina. Così il Teatro di Napoli-Teatro Nazionale diretto da Roberto Andò aderisce all’iniziativa e farà suonare in tutti i suoi teatri la sirena D’ALLARME CONTRO questa GUERRA insensata scatenata da Putin CONTRO l’Ucraina.Un suono sinistro che parla di eccidi, di uomini e donne inermi in fuga verso paesi più sicuri, di emergenze, di bombe, di rifugi. Un suono che interrompe all’improvviso la normalità della vita quotidiana e la sostituisce con la paura della morte, con il terrore della distruzione. Un suono che richiama le pagine più tristi di una storia che non avremmo mai più voluto rivivere. Andrea De Rosa direttore ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022) Con lo scopo di affermare la forza civile del teatro, per dire che l’arte ripudia laed è tutt’altro che indifferente alla tragedia che si sta consumando in Ucraina. Così il Teatro di Napoli-Teatro Nazionale diretto da Roberto Andò aderisce all’iniziativa e farà suonare in tutti i suoila sirenaquestainsensata scatenata da Putinl’Ucraina.Un suono sinistro che parla di eccidi, di uomini e donne inermi in fuga verso paesi più sicuri, di emergenze, di bombe, di rifugi. Un suono che interrompe all’improvviso la normalità della vita quotidiana e la sostituisce con la paura della morte, con il terrore della distruzione. Un suono che richiama le pagine più tristi di una storia che non avremmo mai più voluto rivivere. Andrea De Rosa direttore ...

