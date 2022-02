“Una roba pazzesca”. GF Vip: Soleil Sorge, Giucas e Barù sono gli unici a spiattellare tutto (Di lunedì 28 febbraio 2022) La finale del GF Vip 6. E anche in Casa i vipponi cercano di capire chi arriverà a giocarsi il successo finale. Attualmente sono in due ad essere sicuri della finale: si tratta di due donne. Delia Duran e Lulù Selassiè. La finale si terrà il 14 marzo 2022. La modella venezuelana è stata la prima ad essere mandata in finale dal pubblico. Con il 36% delle preferenze ha battuto al televoto, Davide Silvestri (fermo al 33% dei voti), Manila Nazzaro (27%) e Katia Ricciarelli. Poi è arrivato il turno di Lulù Selassiè. Durante la quarantaduesima puntata del reality di Canale 5, la principessina etiope ha battuto, al televoto, l’agguerrita concorrenza di Katia Ricciarelli e Soleil Sorge. La gieffina, con il 57% delle preferenze da parte del pubblico a casa, ha guadagnato un posto per la finale di lunedì 14 marzo. Durante l’esperienza al ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022) La finale del GF Vip 6. E anche in Casa i vipponi cercano di capire chi arriverà a giocarsi il successo finale. Attualmentein due ad essere sicuri della finale: si tratta di due donne. Delia Duran e Lulù Selassiè. La finale si terrà il 14 marzo 2022. La modella venezuelana è stata la prima ad essere mandata in finale dal pubblico. Con il 36% delle preferenze ha battuto al televoto, Davide Silvestri (fermo al 33% dei voti), Manila Nazzaro (27%) e Katia Ricciarelli. Poi è arrivato il turno di Lulù Selassiè. Durante la quarantaduesima puntata del reality di Canale 5, la principessina etiope ha battuto, al televoto, l’agguerrita concorrenza di Katia Ricciarelli e. La gieffina, con il 57% delle preferenze da parte del pubblico a casa, ha guadagnato un posto per la finale di lunedì 14 marzo. Durante l’esperienza al ...

Advertising

troisi_licia : Putin è anche la dimostrazione che il patriarcato è una roba pericolosa pure per gli equilibri geopolitici. - sbonaccini : La giornalista no-vax che polemizza nel pieno di una guerra. Roba da matti - GiovaQuez : Mentre l'Ucraina cade noi riusciamo a tentennare anche sulla sanzioni facendo trapelare divisioni tra chi le vorreb… - novizioperpetuo : Una roba di questa portata - noproblemichi : @AlessioAdam_ se fanno una roba come la terza non risponderò delle mie azioni -