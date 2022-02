Una promettente Ferrari F1-75: competitiva per Wolff, scettico Marko (Di lunedì 28 febbraio 2022) Alte le aspettative per la Ferrari, con una nuova F1-75 decisamente degna di considerazione dopo i test di Barcellona. Che sia un ritorno ai vecchi gloriosi fasti per la Rossa? Se la monoposto sembra destare notevoli attenzioni, mette tuttavia ancora le mani avanti Mattia Binotto, tentando con la consueta prudenza di evitare gli eccessi di un precoce entusiasmo. Intanto, più che positivo l’attuale profilo della Ferrari F1-75 dopo le prestazioni sul tracciato di Montmelò. Ottimista la scuderia verso il proprio progetto, guardato con rispetto anche dallo stesso Toto Wolff: “C’è la netta sensazione che attualmente la Ferrari abbia il miglior motore della griglia”. Di diversa opinione Helmut Marko, negativo e scettico sui possibili nuovi traguardi del Cavallino. Un nuovo inizio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022) Alte le aspettative per la, con una nuova F1-75 decisamente degna di considerazione dopo i test di Barcellona. Che sia un ritorno ai vecchi gloriosi fasti per la Rossa? Se la monoposto sembra destare notevoli attenzioni, mette tuttavia ancora le mani avanti Mattia Binotto, tentando con la consueta prudenza di evitare gli eccessi di un precoce entusiasmo. Intanto, più che positivo l’attuale profilo dellaF1-75 dopo le prestazioni sul tracciato di Montmelò. Ottimista la scuderia verso il proprio progetto, guardato con rispetto anche dallo stesso Toto: “C’è la netta sensazione che attualmente laabbia il miglior motore della griglia”. Di diversa opinione Helmut, negativo esui possibili nuovi traguardi del Cavallino. Un nuovo inizio ...

