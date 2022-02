Una nota APP per la pulizia del telefono contiene un trojan bancario che aggira l’autenticazione a due fattori : controlla se è nel tuo telefono (Di lunedì 28 febbraio 2022) Un nuovo trojan bancario Android con oltre 50.000 installazioni è stato distribuito tramite il Google Play Store ufficiale con l’obiettivo di prendere di mira 56 banche europee, comprese quelle italiane, e raccogliere informazioni sensibili da tutti i dispositivi compromessi. Soprannominato Xenomorph dalla società di sicurezza olandese ThreatFabric, si dice che il malware in fase di sviluppo condivida sovrapposizioni con un altro trojan bancario tracciato con il soprannome di Alien, pur essendo “radicalmente diverso” dal suo predecessore in termini di funzionalità offerte. “Nonostante sia un work-in-progress, Xenomorph sta già sfoggiando sovrapposizioni efficaci e viene distribuito attivamente sugli app store ufficiali”, ha affermato Han Sahin, fondatore e CEO di ThreatFabric. “Inoltre, è dotato di un motore ... Leggi su analisideirischinformatici (Di lunedì 28 febbraio 2022) Un nuovoAndroid con oltre 50.000 installazioni è stato distribuito tramite il Google Play Store ufficiale con l’obiettivo di prendere di mira 56 banche europee, comprese quelle italiane, e raccogliere informazioni sensibili da tutti i dispositivi compromessi. Soprannominato Xenomorph dalla società di sicurezza olandese ThreatFabric, si dice che il malware in fase di sviluppo condivida sovrapposizioni con un altrotracciato con il soprannome di Alien, pur essendo “radicalmente diverso” dal suo predecessore in termini di funzionalità offerte. “Nonostante sia un work-in-progress, Xenomorph sta già sfoggiando sovrapposizioni efficaci e viene distribuito attivamente sugli app store ufficiali”, ha affermato Han Sahin, fondatore e CEO di ThreatFabric. “Inoltre, è dotato di un motore ...

